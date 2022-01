Via libera del Ministero della Giustizia alle indagini sul conto di Paola Perinetto, l’ex garante dei detenuti di Ivrea (Torino) rimossa dall’incarico dopo un post sui social nel quale paragonava il premier Mario Draghi all’ex terrorista Cesare Battisti. Il ministro Marta Cartabia ha autorizzato la procura di Ivrea a proseguire le indagini per vilipendio della Repubblica e delle Istituzioni, reato procedibile solo con il via libera del ministero. Paola Perinetto, che ha poi cancellato quel post, è stata rimossa dall’incarico dal Consiglio comunale di Ivrea.

