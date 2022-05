Arte, cibo e moda sono il fil rouge che unisce ben 68 attività artigianali dislocate nella Città di Torino e in altri 24 Comuni della Città metropolitana. Si tratta di maestri esperti nella lavorazione del vetro, del legno e di strumenti musicali e antiche insegne, della lavorazione della ceramica; della scultura; della decorazione, del restauro ligneo e di vere e proprie opere d’arte, dimore storiche, abiti d’epoca e lampadari antichi. Birrifici, liquorifici, cioccolatieri, pasticceri e panifici invitano invece alla scoperta dei sapori di territorio. Orafi, sarte e sarti, magliaie, stiliste e designer sono la rappresentanza della moda torinese.

Il turismo industriale, con percorsi tra laboratori e aziende, per chi voglia conoscere la cultura e la tradizione del territorio anche attraverso il mondo economico, è una strada importante per la valorizzazione dell’artigianato e del made in Italy.

Da questa convinzione nasce il progetto “Esperarto” realizzato da CNA Torino con il contributo della Camera di commercio di Torino. Il nome è un acronimo di Esperienza e artigianato con l’intento di richiamare il turismo esperienziale ma anche un gioco di parole con “esperanto” una lingua neutra, artificiale tra le più utilizzate a livello internazionale che ambisce a diffondere il sapere a prescindere da nazionalità e condizioni economiche e sociali. L’ambizione del progetto è quindi che anche “il saper fare artigiano” tipico del made in Italy si diffonda a livello internazionale, grazie anche a percorsi di turismo esperienziale.

Il progetto dopo un attento studio da parte della CNA Torino, ha individuato tre direttrici lungo le quali operare:

Arte e artigianato

Cibo e bevande

Moda e accessori

Arte, cibo e moda sono sicuramente parole chiave per partire alla scoperta dell’artigianato. Una scoperta che ha portato alla nascita della Guida “Scopri e assapora l’artigianato torinese”, in distribuzione presso Hotel e strutture turistiche, che racchiude il racconto delle attività artigianali del territorio aderenti.

Oltre alla guida sono stati realizzati dei tour alla scoperta di queste attività descritti nella brochure “Oh Mamma mia!” Artigianato sorprendente”. Si tratta di 14 visite gratuite, calendarizzate dal 9 al 15 maggio in occasione dell’evento internazionale Eurovision Song Contest, per consentire al pubblico in visita di scoprire le botteghe artigiane piemontesi esperte in moda, artigianato artistico e agroalimentare.

I tour sono gratuiti, comprensivi di spostamento e prevedono una guida abilitata che accompagnerà i visitatori arricchendo i percorsi con descrizioni, aneddoti e peculiarità.

“Attraverso questo progetto, CNA Torino è pertanto convinta di poter operare a favore della valorizzazione del made in Italy indipendente e di favorire l’avvicinamento delle nuove generazioni ai mestieri dell’artigianato, anche in una logica di trasmissione d’impresa che – ci teniamo a sottolinearlo – rappresenta per noi un tema di grande importanza sul quale occorre lavorare tutti insieme con grande determinazione” dichiara il Segretario Filippo Provenzano.

Segue il dettaglio dei tour

09 Maggio 9.30-12.30 “Arte a 360° ” – Torino e Front –

09 Maggio 14.30-17.30 “Artisticamente d’impara” – Pinerolo e Piossasco

10 Maggio 10.00-13.00 “Da una tradizione all’altra” – Torino e Collegno

10 Maggio 13.00-16.00 ” L’arte del cioccolato…che bontà” – Leinì e Volpiano

11 Maggio 14.30-18.00 ” Prelibatezze per palati sopraffini” Torino

12 Maggio 10.00-13.00 ” Il recupero di importanti tradizioni artigiane” Torino

12 Maggio 14.00-18.00 ” Di mestiere in mestiere” – Torino

13 Maggio 11.00-15.00 “Dolci tipici e birre artigianali” – Ivrea

14 Maggio 9.30-13.30 “Decorazioni, restauri ed eccellenza alimentari” – Ivrea

14 Maggio 9.30-13.30 “Di laboratorio in laboratorio” – Torino

14 Maggio 14.30-17.30 ” Artigianalità Mon Amour” – Torino

14 Maggio 14.30-18.30 “La moda a Torino” – Torino

15 Maggio 9.30-13.30 “L’arte nelle mani” Torino -S. Raffaele Cimena

15 Maggio 14.30-18.30 “Lanzo: da Città del diavolo a Città della Moda” – Lanzo

Al seguente link https://www.viaggionellartigianato.it/Tour è possibile saperne di più sulle attività coinvolte.

