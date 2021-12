Oh issa Santiano…

“C’est un fameux trois-mâts fin comme un oiseau/ Hisse et ho, Santiano/ Dix huit nœuds, quatre cent tonneaux…..” Santiano è una canzone marinaresca con due filoni testuali, uno sulla figura del generale messicano Antonio Lòpez de Santa Anna da cui deriva il titolo, l’altro sulla corsa dell’oro in California. Il brano conosce una vasta diffusione oltre i circuiti folk della tradizione anglofila già a partire dagli anni 60 ed è diventato assai popolare soprattutto in Francia e Germania e più in generale nei paesi del Nord Europa. Varie le riscritture e gli adattamenti in altre lingue, con versioni dalla Norvegia, Francia, Galles e Germania. Ecco il testo. “ E’ un famoso tre alberi leggero come un uccello. Oh issa, Santiano 8 nodi, 400 tonnellate. Sono orgoglioso di essere un suo marinaio, tiene bene il timone e tiene bene il vento. Oh issa, Santiano. Se Dio vuole di filato andremo a San Francisco. Vado via e per dei lunghi mesi ti lascio Margot. Oh issa, Santiano. A pensarci mi fa male il cuore mentre doppiamo il faro di Saint-Malo. Dicono che da quelle parti si facciano i soldi a palate. Oh issa, Santiano. A trovare l’oro sul fondo dei torrenti ti riporterò un po’ di lingotti. Un giorno tornerò carico di doni. Oh issa, Santiano. Nel paese andrò a trovare Margot, le metterò l’anello al dito. Tiene bene la rotta, tiene bene le onde. Oh issa, Santiano. Sul mare che s’ingrossa, noi navigheremo fino a San Francisco. E’ un bel tre alberi leggero come un uccello. Oh issa, Santiano 8 nodi, 400 tonnellate. Sono orgoglioso di essere un suo marinaio.

Favria, 25.12.2021 Giorgio Cortese

