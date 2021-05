Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ogni giorno…

Ogni giorno vivo nel presente, lanciato in ogni istante della vita. Il futuro inizia oggi, non domani. Ieri è passato e il domani non è ancora arrivato, ho solo l’oggi: comincio e non so se sia il migliore o il peggiore dei tempi, è il solo tempo che ho e ogni giorno se non posso volare, corro, se non posso correre, cammino. E se proprio non riesco avanzo a carponi, perché qualche cosa faccio, devo sempre andare avanti. Nella vita il successo non è la chiave della felicità. La felicità è la chiave del successo, se amo ciò che sto facendo, beh avrò successo!

Favria, 13.05.2021 Giorgio Cortese

Che bella la vita quotidiana, tutti i giorni mi insegna cose meravigliose, ed io non devo fare altro che coglierle e farne tesoro per il futuro.

