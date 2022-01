Famiglie con bambini che di domenica mattina, invece che andare a fare una passeggiata al parco, si recano presso il centro vaccinale pediatrico di Chivasso per effettuare la vaccinazione anti-Covid 19. I bambini torinesi hanno un’età compresa tra i 5 e gli 11 anni e si sono messi in coda per aspettare il proprio turno tra sorrisi, palloncini e maxi schermo per guardare i cartoni.

“Al momento si effettuano circa 190 vaccinazioni al giorno con prenotazione – afferma Mirella Fontana responsabile Dipsa (Direzione professioni sanitarie) macroarea ospedale di Chivasso [...]



