Ogni anno…

La betula pendula, la specie più diffusa in Italia, li solitaria al margine del bosco con il suo tronco candido illumina gli alberi vicini. Ogni anno, in primavera, la sottile corteccia delle betulle si stacca e mette a nudo tessuti che spesso hanno colorazioni brillanti, dall’arancio al giallo al rosa.

La betulla con le piccole foglie romboidali, con i margini finemente seghettati. Ogni volta provo stupore quando osservo le foglie delle betulle che disegnano una chioma ariosa e morbida, che in autunno si accende di sfumature.

Favria, 28.03.2022 Giorgio Cortese

Buona giornata. Il sogno permette a chiunque di sopravvivere. Chi sogna non muore mai, perché non dispera mai. Sognare significa sperare. Felice lunedì

Commenti