Ogni alba…

Ogni alba porta un nuovo giorno, pulendo con la luce della speranza i sedimenti di polvere del giorno precedente. Tutti i giorni non sono uguali, possono essere belli e brutti, il tutto dipende da come operiamo. Il giorno che iniziamo può essere pieno di astio e sarà una giornata di inutile vento, oppure giorno di pioggia e di dolore, ma se lo vogliamo sarà un giorno pieno di amore che ci darà il coraggio di andare avanti per tutti gli altri giorni a seguire. E se poi durante il giorno l’animo è triste smettiamola di lamentarci perché dopo ogni notte spunta il sole, dietro le nuvole il sole sta ancora splendendo, serbiamo nell’animo sempre un pizzico di speranza, certo non ci nutre ma dà sapore alla nostra vita. E oggi lasciatemi essere felice perché respiro e perché anche voi che mi leggete respirate e godete del soffio della vita. Sono felice perché cammino da solo, sono felice perché questa mattina con grande esultanza ho ancora un grande tesoro, la salute!

Favria, 14.07.2020 Giorgio Cortese

Ogni giorno già dal mattino cerchiamo di vedere le cose nel presente, anche se esse si trovano nel futuro!

