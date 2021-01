Ogni Alba.

Ogni Alba porta un nuovo giorno, che rigenera con la luce della speranza le macchie e la polvere accumulata sul mio animo il giorno passato. Ogni giorno non c’è la speranza di evitare il dolore e la paura, ma spero sempre di trovare nell’animo la forza per sopportarlo. La vita è un’opportunità, c’è splendore in ogni cosa non devo avere paura. Non credo a chi tinge tutto di fosche tinte dela mia umana esistenza. Davanti alle difficoltà penso ad una cosa sola, voglio vivere! Via, tristi pensieri. Non mi importa quanto pesante sarà il fardello Tu speranza mi darai la forza, illuminerai il mio cammino come la stella Polare, perché continuerò a sperare anche senza speranza, la lunga notte prima o poi finirà!

Favria, 3.01.2021 Giorgio Cortese

Breve è la durata della vita, ma abbastanza lunga per vivere bene, vieni a donare, Ti aspettiamo a Favria MARTEDI’ 5 GENNAIO 2021 cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

La vita è per il 10% cosa ci accade e per il 90% come reagiamo.

