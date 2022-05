OGLIANICO. Il 7 maggio a Oglianico è un sabato uggioso. Il sole fatica a farsi largo tra le nubi. Alle 10 di mattina il paese è ancora tutto vuoto, ma gli addobbi e gli stendardi sono sintomi eloquenti della frenesia che scoppierà di lì a poco per le Idi di Maggio.

Le buche di via Montenero, una stradina fangosa che porta a un mucchio di case sparse, sono colme d’acqua piovana caduta tutta la notte. Sulla destra s’imbocca un’altra stradina, e dopo aver svoltato a sinistra si può leggere chiaramente, scavato in un’insegna in legno: [...]