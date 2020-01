OGLIANICO. Muore in casa, la madre novantenne lo veglia per giorni

Il cadavere di un uomo di 62 anni è stato ritrovato oggi, intorno alle 13, dai carabinieri in un’abitazione di via San Cassiano a Oglianico, in Canavese. Secondo una prima ricostruzione l’uomo è morto diversi giorni fa e la salma è rimasta in casa, vegliata dall’anziana madre di 89 anni che non ha chiamato i soccorsi. Indagano i Carabinieri di Rivarolo Canavese. La pensionata è stata portata in ospedale per accertamenti. I due vivevano in uno stato di indigenza all’interno di un’abitazione alla periferia del paese.

Commenti