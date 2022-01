OGLIANICO. Non è di sicuro la prima volta che in un piccolo comune canavesano scatta la contesa in merito all’abbattimento di un gruppo di alberi. Qui il Comune è Oglianico e i protagonisti sono stati il sindaco Monica Vacha e il consigliere di minoranza Leonardo Vacca. Il problema? L’abbattimento di alcuni alberi nei pressi dell’acquedotto di San Grato, deciso dall’amministrazione e contestato dalla minoranza.

Vacca, infatti, aveva pubblicato su change.org una petizione che aveva raccolto 390 firme, meno delle 500 richieste perché la petizione potesse avere una certa forza, quantomeno simbolica, agli [...]