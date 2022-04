OGLIANICO. Il 24 aprile alle 16.30 la Filarmonica oglianicese terrà un concerto di beneficienza, per supportare l’attività di raccolta fondi che il Sermig sta effettuando in favore degli sfollati ucraini che approdano in Italia alla ricerca di un luogo sicuro.

“L’iniziativa è stata voluta da uno dei nostri maestri, Andrea Barone, che ha tenuto a farla per raccogliere questi fondi, e dall’Anbima (Associazione nazionale delle bande italiane musicali autonome) – dichiara Alessio Freddi, 46 anni, del consiglio direttivo della Filarmonica-. Stiamo preparando un volantino che consegneremo alle persone che verranno ad ascoltarci. Lì sarà riportato [...]