Riceviamo e pubblichiamo.

Confortata dal pieno sostegno popolare, l’amministrazione Vacha prosegue imperterrita ed ambiziosa, verso traguardi nuovi all’insegna della DISCONTINUITÀ col passato.

La felice intuizione della semaforizzazione ha sciolto il dilemma ormai irrinunciabile ed indifferibile per la sicurezza della viabilità pedonale urbana.

Pochi attimi di attesa al semaforo consentono l’attraversamento di corso Vittorio Emanuele in piena e totale sicurezza nonché uno scorrimento veicolare regolare e veloce. Tuttavia al pari di ogni altra Comunità piccola o grande che sia, sorgono nuovi problemi, nuove istanze dei Cittadini.

Occasioni tutte che tratteggiano la visibilità di ogni procedimento amministrativo mostrandone l‘efficienza e la sostenibilità. Trovo, purtroppo, del tutto opinabile la reazione scomposta dell’Opposizione all’annuncio delle dismissioni attrezzature comunali.

“Biasimo e sconcerto…disgregazione del patrimonio comunale”.

Con questi termini è stata apostrofata la delibera della Giunta Vacha. Mi sembra che i termini adoperati, mostrino una certa insofferenza corrosiva, un risentimento accentuato nel confronto, fuori dalla normale dialettica. Stupisce lo “sconcerto” provato alla forma di pubblicità, conforme alla normativa vigente, data a garantire la tutela dell’interesse pubblico alla massima trasparenza e imparzialità.

Una sana e leale Opposizione, nel rispetto delle proprie funzioni acclarate da regolamenti non prova sconcerto, ma valuta, controlla, denuncia. Non inasprisce con affermazioni pesanti ed inquietandi un rapporto di dialogo seppure contrapposto. Evidentemente l’esito dell’ultimo passaggio elettorale non è stato sufficiente a chiarire ruolo e posizione politica.

Non c’è da stupirsi se oggi si ritiene utile disfarsi di utensili ritenuti non atti all’uso.

Siamo in primavera inoltrata, ogni buona Massaia, che ha cura della propria casa , ha iniziato una serie di pulizie particolari. Fra questi interventi c.d. straordinari provvede anche ad eliminare ciò che ritiene NON UTILE e comporta dispendio di energie per la sua manutenzione.

Un’attenta e proficua valutazione economica porta a disfarsi dell’inutile e del superfluo. Lo stesso dicasi per una piccola Comunità territoriale. Esercitare una buona Amministrazione non concerne solo provvedimenti amministrativi, indirizzi politici, concedere permessi, intervenire al bisogno.

Se forze oblique, petulanti e dispersive manifestano “sconcerto e biasimo” è certamente perché sono prive, difettano, del sano principio del “buon Padre di Famiglia” concetto tanto caro a cui si ispira gran parte della Giurisprudenza del Diritto Civile.

Ritengo, invece, del tutto plausibile, nella conduzione di beni immobili e mobili ( quali quelli in oggetto ) avuti in affidamento, l’impiego del “BUON SENSO” e soprattutto duttilità ed elasticità di pensiero nella cura e regolarità di esercizio. Nei modi e tempi previsti, quindi, l’Opposizione manifesterà il proprio dissenso.

Questa, si vuole o no, è DEMOCRAZIA.

Paolo Salemi

