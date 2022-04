Riceviamo e pubblichiamo.

Oggi sono tornato, dopo due anni, al mio consueto 25 aprile. Prima l’omaggio al monumento in onore dei caduti Partigiani della VII Divisione Autonoma Monferrato situato lungo la statale 590 nel territorio del comune di Robella d’Asti, poi a Brusasco con l’omaggio al Partigiano Enrico Tumino “kiki” caduto mentre faceva visita alla madre malata, per finire con la Santa Messa e l’omaggio ai caduti.

Mancavano i Partigiani quelli che hanno vissuto in prima persona la Resistenza. Quelli che hanno fatto una scelta di campo coraggiosa che ha scritto la storia attuale della nostra Repubblica. Quelli che portavano orgogliosi il fazzoletto con la scritta “TOCA PA’ ‘L MONFRA’ ( non toccare il Monferrato). Non c’era più il caro amico Partigiano Egidio Borio scomparso recentemente.

Si sentiva però, intorno al quel luogo, la loro presenza, la loro volontà di esserci, il loro orgoglio di avere scelto di stare dalla parte giusta quella dell’Italia libera di scegliere il suo destino.

E’ stato un vero piacere ascoltare i ragazzi dei Consigli Comunali dei ragazzi di Brusasco e Cavagnolo che con le loro letture hanno dimostrato che a scuola si è parlato di Resistenza e del valore che questa parola rappresenta Grazie alle insegnanti per il lavoro svolto.

Il 25 aprile è sempre un momento dove emergono interpretazioni diverse su quello che è stata la Resistenza, una cosa però e certa, senza il contributo dei Partigiani la Liberazione dell’Italia dal regime fascista sarebbe stata molto faticosa e complessa a questo proposito è utile ricordare il ruolo determinante dei Partigiani nella Liberazione di Torino e Genova.

C’è ancora molta strada da fare sui temi dei diritti e del sociale per creare una società più giusta e solidale che rispetti la dignità di tutte le persone come previsto nella nostra costituzione nata proprio dalla Resistenza.

VIVA IL 25 APRILE ONORE AI PARTIGIANI SEMPRE.

Mario Corsato

