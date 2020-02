Oggi sono 62 anni!

Oggi festeggio il mio 62º compleanno, non mi sembra vero il tempo è veramente tiranno, questi anni sono volati in un attimo, ricordo come se fosse ieri gli anni della mia gioventù, spero con tutto il cuore di avere la possibilità di festeggiarne tanti altri con l’augurio di essere in buona salute e questo è il regalo più bello che desidero. Ed oggi io ci arrivo con la splendida frase di Bob Dylan:”And may you stay forever young.” Che poi siano 30 o 40 o 62 poco importa. Importa come ci si sente. Importano gli amici. Importa l’amore. Importa la famiglia, quella di sangue e quella allargata. Importa che ho un sacco di cose da dire, un’opinione, un pensiero critico. Importa che non mi voglio fermare. Importa questo presente di cui domani poco importerà! Auguri a me e a tutti voi e personalmente non ho dispiaceri di ciò che non ho potuto fare, ma sono solo rammaricato di quanto potevo di più e non ho voluto!

Grazie di cuore a tutti Voi che mi leggete. I nati il 28 febbraio famosi sono Dino Zoff che è stato indubbiamente uno dei migliori portieri del mondo e a detta di molti proprio il migliore. Michel de Montaigne, viaggiatore filosofo e moralista. Gabriella Carlucci conduttrice televisiva, Ernest Renan, filosofo, filologo e scrittore francese. Moise Kean giocatore di calcio. Lucia Valerio, considerata la più grande tennista italiana del passato. Ma per me i veramente famosi sono i miei amici e conoscenti, nati in anni diversi il 28 febbraio e che personalmente conosco: Laura, Oronzo, Marita. Giovanna, Luigi, Maurizio, Dario e Renato che ne dite formiano un club? Ps per chi vuole aggiungersi mi lasci cell o mail!

Cuorgnè, 28.02.1958- 28- Favria, 28.02.2020 Giorgio Cortese

Se mi paragono agli altri, corro il rischio di far crescere in me orgoglio e acredine, perché sempre ci saranno persone più in basso o più in alto di me, cosi è la vita.

Commenti