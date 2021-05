Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Ha preso il via oggi IOLAVORO Digital Edition, il più importante evento italiano dedicato al job matching, promosso da Regione Piemonte e organizzato da Agenzia Piemonte Lavoro.

IOLAVORO si presenta per la seconda volta con un’edizione completamente digitale. Sono quasi 4.000 i partecipanti iscritti alla ricerca di lavoro, 800 quelli registrati per lo spazio dedicato all’orientamento ai mestieri WorldSkills, 500 gli addetti ai lavori.

Alla due giorni digitale sono oltre 200 le realtà che fanno recruiting: fra queste 112 aziende, 60 agenzie per il lavoro, 23 centri per l’impiego per un totale di oltre mille annunci e 5.000 vacancy.

Con il taglio virtuale del nastro da parte di Elena Chiorino, assessore all’Istruzione, lavoro, formazione professionale, diritto allo studio universitario di Regione Piemonte, e Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro, si è tenuto il webinar dedicato al tema di questa 55a edizione “Skills digitali: come cambia il lavoro”. Sull’argomento, quanto mai attuale, sono intervenuti esperti di primo piano a livello nazionale e locale, che con case history e testimonianze personali hanno raccontato come la transizione digitale stia profondamento modificando il tessuto economico del nostro territorio, aprendo numerose preziose prospettive occupazionali.

“L’utilizzo di strumenti digitali è ormai appannaggio di molti: l’accesso a IOLAVORO è avvenuto per il 44% con Spid: questo dato fa ben sperare circa il processo di digitalizzazione avviato fra i nostri utenti, anche se non coinvolge ancora tutti – ha introdotto Federica Deyme, direttrice di Agenzia Piemonte Lavoro – Non sarebbe infatti onesto pensare che tutte le persone alla ricerca di un lavoro abbiano adeguate competenze digitali.

Per questo motivo, in occasione di IOLAVORO, i Centri per l’impiego del Piemonte hanno offerto massimo supporto alle persone, accompagnandole a partecipare in maniera attiva all’evento. Tuttavia, come ente pubblico, abbiamo bene in mente che la priorità è mettere in campo azioni inclusive per fare in modo che persone con qualsiasi livello di competenze digitali possano affacciarsi o riaffacciarsi sul mercato del lavoro.

A questo proposito abbiamo in mente di istituire un nuovo profilo fra quelli presenti all’interno di Agenzia Piemonte Lavoro. Abbiamo pensato alla figura del facilitatore digitale, un professionista che possegga competenze in parte di natura informatica e in parte proprie dello specialista in politiche del lavoro. Questo è solo uno dei piccoli passi che abbiamo in animo di compiere per offrire il nostro contributo al processo di innovazione che il nostro paese deve necessariamente compiere per promuovere la crescita economica e sociale da tutti auspicata”.

Il programma prosegue con ritmo intenso: sono infatti oltre 200 i webinar previsti. L’accesso, completamente gratuito, è garantito attraverso una veloce procedura di registrazione su www.iolavoro.org, dove è disponibile l’elenco completo degli appuntamenti.

Segnaliamo nel pomeriggio, alle 16.00, l’emozionante appuntamento con WorldSkills Piemonte per la presentazione del team piemontese che parteciperà ai campionati europei dei mestieri EuroSkillsin programma a settembre, a Graz, in Austria.

Commenti