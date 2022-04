Questo pomeriggio, dalle 15 alle 16, presidio per la pace in piazza Ferruccio Nazionale (davanti al municipio) contro l’aumento delle spese militari approvato dalla Camera (con l’esclusione del voto di ManifestA, SI, e pochi singoli deputati, solo 19 in tutto) il 16 marzo scorso.

Ad organizzarlo sono un gruppo di associazioni, partiti, sindacati e singoli cittadini, che da cinque sabati si trovano in presidio per chiedere che si fermino le armi. Promuovono una raccolta firme contro l’aumento della spesa militare, contro l’invio di armi nei teatri di guerra, perché l’Italia (l’Europa) anziché esportare armi, in contraddizione con la nostra Costituzione, si faccia “mediatrice di pace”.

Il testo della petizione

Noi cittadine e cittadini preoccupati e in dissenso con la scelta governativa di aumentare le spese militari da 25 (già cifra enorme) a 38 miliardi, ritenendo che le risorse del paese debbano essere impegnate per la spesa sociale, per l’istruzione, la sanità, la messa in sicurezza del territorio; ricordando anche che la nostra Costituzione afferma che “l’Italia ripudia la guerra” e quindi l’invio di armi nei teatri di guerra viola la prima legge dello Stato, chiediamo ai Sindaci dei nostri comuni di far arrivare al Governo la manifestazione preoccupata del nostro profondo dissenso. L’Italia diventi mediatrice di pace e non venditrice di armi letali.

