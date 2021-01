Oggi….

Oggi c’è qualcosa che non torna nella narrazione che sembra prevalere nei mezzi di comunicazione, in particolare nella televisione. Il risultato è che con la ricerca del consenso individuale passano in secondo piano i beni collettivi, come la scuola e la sanità. E si penalizza il merito, non si incentiva il lavoro, si soffoca l’iniziativa e lo spirito imprenditoriale!

Favria, 14.01.2021 Giorgio Cortese

Ogni giorno la paura può farci prigionieri ed è la speranza che ci rende liberi

