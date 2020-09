Con una gara di anticipo Loris Schina ha vinto l’OCR Challenge CAMP. Al portacolori del Team WRI è stato sufficiente classificarsi al quarto posto nella quinta prova del challange (la prima edizione della Evolution Race che si è tenuta presso l’Olympic Parke di Collegno). Schina ha chiuso ad un’inezia da podio occupato dai compagni di team Marco Pigato e Alessandro Coletta (rispettivamente primo e terzo) e da Manuele Cretier del sodalizio eporediese Gray Wolf (secondo). Buoni i piazzamenti anche da parte degli altri canavesani in gara. Johnni Pitti (Gray Wolf) ha chiuso settimo, Andrea De Nittis (Team Wri) nono, Gilberto Zanotti (Gray Wolf) dodicesimo, Matteo Mutti (Gray Wolf) quattordicesimo, Ettore Bianchi (Gray Wolf) sedicesimo e Elia Sacco (Gray Wolf) ventesimo.

In campo femminile vittoria di Monica Isabello del Team Wri davanti a Madalina Craivan del Team Garbin e a Valentina Forghieri dell’Invictus Team. Per il Gray Wolf piazzamenti per Francesca Barbiero (undicesima), Francesca Dighera (dodicesima), Luciana Vittoria Borro (quindicesima) e Giulia Coppo (diciottesima).

Nella classifica generale maschile Loris Schina comanda con 425 punti e precede Marco Pigato (380), Alessandro Coletta (320), Manuel Cretier (310) e Alessandro Cazzavacca (235). Andrea De Nittis è undicesimo a quota 183. La sesta e ultima tappa dell’OCR Challenge CAMP, il Circuit Rocket Edition si disputerà ad Albiano il 18 ottobre.

