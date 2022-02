L’ultimo week end di gennaio è stato particolarmente movimentato per la squadra agonisti OCR dell’Action Team Italia che ha preso parte alla prima Spartan Race del 2022 a Valmorel, tra le alpi francesi. Il team, come sempre guidato dal coach Simone Barbiere e dagli istruttori OCR Ilaria Pederiva e Marco Ferro, si è imposto nella categoria Age Group della più celebre corsa a ostacoli del mondo. Due le diverse distanze da correre in salita, nella neve fresca e tra i boschi. Ben 11 i chilometri per gli uomini [...]





login (cliccando qui) , altrimenti vai sul nostro Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.