Obiettare l’obiettivo

A cosa pensiamo, quando leggiamo l’espressione “obiezione di coscienza”? Con tutta probabilità, al fronte medico che si rifiuta di agire di fronte a una richiesta di interruzione di gravidanza. La parola obiettare deriva dal lemma latino obiector è colui che si oppone, colui che si getta innanzi, da obicere, la propria disapprovazione rispetto ad una norma. L’obiezione di coscienza consiste nel diritto Di rifiutare un obbligo giuridico ritenuto in contrasto inconciliabile con una regola morale. L’obiettivo riguarda l’oggetto relativo ad un sistema ottico di lenti; scopo; bersaglio militare. La parola deriva, sempre dal lemma latino obiectus, participio passato di obicere porre davanti. Da cui anche oggetto. I significati sono molti, vediamo di trovare il bandolo della matassa. Si tratta di una variante di oggettivo, che se ne distingue, ma forse nemmeno troppo, per i significati peculiari che ha assunto. Infatti, finché si vuole usare obiettivo in senso di imparziale, spassionato, scientifico, si potrebbe bene usare oggettivo: esami obiettivi, giudizi obiettivi, cioè in cui non c’è contaminazione da parte di idee e pregiudizi del soggetto. È quando si vuole parlare dell’obiettivo come di uno scopo che allora si discosta dall’oggettivo, pur ovviamente mantenendo la radice etimologica: l’obiettivo, l’oggetto, è ciò che si ha davanti. Curiosa è la storia dell’obiettivo nel senso di sistema di lenti che troviamo in telescopi, binocoli, macchine fotografiche, telecamere: tali lenti sono disposte in modo da rendere all’occhio un’immagine reale, oggettiva, di ciò che guarda, e perciò si parlava di vetri obiettivi. Non si può mancare di ricordare la variante con due b, obbiettivo, da alcuni spesso censurata come scorretta, senza che però vi siano delle serie ragioni per escluderla, anzi per alcuni puristi, è la costruzione con una singola b a costituire un’eccezione. Inoltre, può essere una buona risorsa per differenziare i molteplici significati di obiettivo: ad esempio si potrebbe usare la variante con due b per indicare il sistema di lenti, o gli obbiettivi militari. Si tratta comunque di scelte stilistiche personali, importanti e criticabili come qualunque scelta politica.

Favria, 27.02.2022 Giorgio Cortese

