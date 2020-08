Nuvole

In giorno d’estate, precisamente un sabato pomeriggio mentre leggevo un libro, ogni tanto osservavo le nuvole nel cielo che via via assumevano forme diverse, ed ammetto mi distraevo dalla lettura, ma il ricordo piacevole che serbo nel cuore quando da bambino sdraiato sull’erba ad osservare le nuvole che via via cambiavano forma mi attrae ancora adesso che bambino non sono più. Questo episodio mi ricorda dei versi di una canzone di Fabrizio De Andrè: “ Vanno, vengono e ogni tanto si fermano”. Andare e venire è nella natura delle nuvole, ma ci pensate se ad un certo punto andassero via per non tornare più! Se nel bel pianeta blu, la nostra amata Terra dovessero scomparire le nuvole, la prospettiva di un cielo perennemente sereno sarebbe la fine della vita che conosciamo sulla Terra. Nelle nuvole una famiglia importante sono gli strato cumoli che si trovano in gran parte sugli oceani, sono nuvole stratificate che si formano per la salita dell’aria calda e umida degli oceani, poi sui 2.000/ 2.500 metri incontrano correnti di aria fredda e rimangono intrappolate con un spessore anche di un chilometro, sono importanti perché coprono importanti porzioni della terra e rimangono stabili a differenza delle nuvole che vediamo passare in estate e che poi si dissolvono. Gli stratocumoli fanno da ombrello alla radiazione sociale e fanno da ombrello agli oceani proteggendo da un riscaldamento eccessivo. Senza gli stratocumoli un enorme quantità di calore in più raggiungerebbe l’oceano in assenza del filtro di questi importanti nuvole aumentando la temperatura e la velocità dell’evaporazione dell’acqua, e dato che il vapore, è anche lui gas serra, aumenterebbe ulteriormente il riscaldamento inaridendo il pianeta. Ma se andiamo avanti nel riscaldamento globale le future generazioni non vedrann più queste nuvole, il deserto aumenterà, le nuvole si ridurranno ma tranquilli non scompariranno!

Favria, 29.08.2020 Giorgio Cortese

La donazione di sangue è un grande atto di umanità. Vieni a donare a donare il sangue a Favria MERCOLEDI’ 2 SETTEMBRE cortile interno del Comune dalle ore 8 alle ore 11,20. Prelievo straordinario, abbiamo bisogno anche di Te. Dona il sangue, dona la vita! Attenzione a seguito del DPCM del 8 marzo 2020, per evitare assembramenti è necessario sempre prenotare la vostra donazione. Portare sempre dietro documento identità. a Grazie per la vostra collaborazione. Cell. 3331714827- grazie se fai passa parole e divulghi il messaggio

Ho imparato molte cose quando andavo a scuola e poi sul lavoro. Ma la lezione più importate l’ho appresa dalla vita: l’umiltà.

