Nuovo sportello di pubblica tutela al Tribunale di Ivrea

La nascita della sezione decentrata dell’Ufficio di pubblica tutela della Città metropolitana a Ivrea nasce dall’esperienza, positiva, di collaborazione con il Tribunale di Ivrea. La realizzazione di uno sportello rivolto all’area Nord del territorio metropolitano è stato però reso possibile da SociaLab, il progetto europeo dedicato al miglioramento della qualità della vita e del benessere nelle comunità rurali e montane, all’interno del Piano integrato territoriale (Piter) Alcotra GraiesLab. Lo sportello presso il Tribunale di Ivrea, in sede di prima attivazione, verrà gestito da due assistenti sociali della Cooperativa Sociale Andirivieni, affidataria nell’ambito del progetto SociaLab.

L’Ufficio di pubblica tutela offre consulenza sui temi della pubblica tutela e dell’amministrazione di sostegno, strumenti giuridici per aiutare e proteggere le persone fragili non in grado di provvedere autonomamente alle proprie necessità. Lo sportello fornisce indicazioni, gratuitamente, su come istituire le pratiche e come stabilire e mantenere i rapporti con il giudice tutelare del Tribunale di Ivrea, in una logica di prossimità per il territorio: è una consulenza utile a chi è già tutore di sostegno o amministratore per i compiti previsti dalla legge aiutandoli concretamente nella redazione di atti o documenti destinati al Giudice tutelare (ricorsi, istanze, rendiconti).