Il circolo Legambiente Dora Baltea non ha ancora fatto un ragionamento specifico sull’ubicazione del nuovo ospedale, sull’area ex Montefibre o sull’area Ribes.

“Questo non significa – specifica l’ambientalista Nevio Perna – non avere a cuore il destino di Ivrea e di un ospedale che nel corso di questi anni ha perso la sua centralità e tantissime funzioni. Una cosa è certa la pandemia ha messo in chiaro quanto siano fondamentali i presidi ospedalieri….”