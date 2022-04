Cominciamo con il dire che in Piazza Castello a Torino, sede della Regione, danno il consigliere regionale Mauro Fava sempre più vicino a Forza Italia e sempre più lontano dalla Lega. Solo così diventa chiaro il perché, nei mesi scorsi, si sia apertamente schierato con quei sindaci canavesani a loro volta schierati per un nuovo ospedale nell’Area Ribes di Pavone, in contrasto con la linea portata avanti dai consiglieri regionali della Lega che invece propendono per l’area Ex Montefibre a Ivrea.

Fava oggi fa anche di più e lo fa commentando il risultato dello studio comparato [...]