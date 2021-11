Come Sindaco ed Amministrazione di Valperga, Comune del Canavese Occidentale, desideriamo puntualizzare alcune osservazioni relative ad un recente articolo relativo all’incontro organizzato a Bollengo il 4 novembre scorso in difesa del posizionamento nell’area ex-Montefibre di Ivrea per la costruzione del nuovo ospedale cardine a servizio delle nostre vaste aree.

Innanzitutto ​intendiamo osservare che questo nuovo ospedale, come già quello esistente, dovrà coprire con le proprie competenze specialistiche tutto il territorio dell’Eporediese insieme ​anche a quello del Canavese Occidentale per un totale di circa 170.000 abitanti, questo al di là di come si vorrà intitolarlo. Inoltre potrà servire, [...]