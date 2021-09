Ascolta l'Audio Dell'Articolo

Lunedì 27 settembre 2021 la Croce Rossa Italiana Comitato di Ivrea presenterà il nuovo corso di accesso per Volontari CRI. La presentazione si terrà alle ore 20.45 presso il Polo Formativo Officine H, in Via Monte Navale, 1, a Ivrea. Il corso introdurrà gli aspiranti Volontari nel mondo della Croce Rossa, partendo dalla conoscenza delle attività che l’Associazione svolge in Italia e in tutto il mondo, delle principali nozioni in materia di Diritto Internazionale Umanitario e di strategie del Movimento, fino all’acquisizione delle basi di Primo Soccorso. Completato il corso si entrerà nel vivo e sarà possibile seguire e specializzarsi nelle diverse attività proposte: attività sociali rivolte alla popolazione, servizi di emergenza e trasporto infermi in ambulanza, protezione civile, attività specifiche per i più giovani e molte altre ancora.

“La serata è rivolta a persone che vogliono essere d’aiuto agli altri e scoprire in quanti modi questo sia possibile tutti i giorni attraverso piccole ma grandi azioni “ dice Andrea Maccioni presidente del Comitato di Ivrea.

Le lezioni del corso si terranno online il mercoledì e il venerdì alle ore 21, a partire dal 1 ottobre 2021. L’età minima per l’adesione è di 14 anni. Per iscriversi andare sul sito gaia.cri.it e per qualsiasi informazione scrivere a segreteria.didattica@crocerossaivrea.it. Per accedere alla struttura in cui si svolgerà la presentazione del corso è necessario possedere il Green Pass.

“Confidiamo in una partecipazione numerosa come sempre è accaduto in occasioni come questa. Conoscere il mondo di Croce Rossa ed i volontari che già ne fanno parte è già di per sé una esperienza interessante per riflettere su quali sono i bisogni delle persone più vulnerabili; siamo poi pronti ad accogliere quanti vorranno intraprendere insieme a noi una appagante esperienza di volontariato a supporto dei più vulnerabili.” conclude Andrea Maccioni.

