CASALBORGONE-SAN SEBASTIANO DA PO. Volontà Verde Paese Pulito continua a darsi da fare per il bene degli ambienti naturali locali, in particolare quello boschivo e quello fluviale. Il gruppo di cittadini, guidati dalla scrittrice casalborgonese Mary Griggion, cerca di attirare sempre nuovi membri, per portare avanti una serie di appuntamenti.

Lo scorso 26 febbraio, è stata infatti la volta del Bosc Grand di Casalborgone. I volontari, con la collaborazione dell’amministrazione comunale, si sono dedicati alla pulizia dell’area. Sono stati riempiti moltissimi sacchi di immondizia, e riportati alla luce rifiuti abbandonati probabilmente da decenni, che la [...]