Nuova biblioteca comunale di Ivrea:  la politica e i cittadini hanno le loro responsabilità

Il nostro gruppo politico sostiene da tempo l’esigenza di realizzare la nuova biblioteca comunale e coerentemente, presentando mozioni e interpellanze in Consiglio, agisce per favorire incontri e studi preliminari affinchè si possa arrivare quanto prima alla sua progettazione e realizzazione.

Come saprete da almeno tre legislature si discute, ma dopo alcuni costosi errori di progettazione non è stato fatto nulla di risolutivo.

Nonostante i bei proclami elettorali delle passate amministrazioni di sinistra e gli impegni presi di fronte all’elettorato dal Sindaco ad ora non esistono progetti e studi concreti e tantomeno è stato deciso in quale parte del centro storico realizzarla. Sebbene la fondazione Guelpa sia stata costituita per realizzare l’opera e disponga di sufficienti risorse economiche dopo quindici anni ci troviamo al punto di partenza.

Neppure nei progetti relativi al nuovo piano regolatore si pone attenzione alla biblioteca e tantomeno al recupero della disastrata area dell’ex cento culturale la Serra; una incomprensibile disattenzione al centro storico e alla crisi profonda delle attività economiche che vi operano.

Nel mese di maggio abbiamo presentato in Consiglio una mozione, approvata all’unanimità, dove si chiedeva all’Amministrazione di attivare gli uffici competenti allo scopo di avviare studi di carattere urbanistico e ingegneristico finalizzati a una scelta definitiva sull’allocazione più idonea alla sua realizzazione.

Sempre per favorire il cammino verso la realizzazione della biblioteca nell’ultimo Consiglio comunale di luglio abbiamo presentato con i gruppi di minoranza una seconda mozione che impegnava l’Assessore alla Cultura e il Presidente della Commissione Cultura a organizzare e convocare una seduta della Commissione sul tema della biblioteca prima dell’interruzione estiva delle attività del Consiglio. Nel documento presentato si chiedeva che venisse sollecitata la presenza del CdA della Fondazione Guelpa affinché potessero essere illustrati i risultati del percorso di approfondimento svolto nel 2017 sul tema delle nuove biblioteche.

Grazie all’attenzione dell’assessore Costanza Casali le richieste della minoranza sono state accolte ed è stata convocata la Commissione Cultura per il 9 di settembre. La presenza del CDA della fondazione Guelpa renderà possibile un franco confronto per verificare se, dopo anni di quasi completa inerzia, la Fondazione intenda veramente impegnarsi, coerentemente con il mandato del suo statuto, per realizzare l’opera. Sarà nostro impegno futuro, reso possibile dai regolamenti democratici del Consiglio e dal lavoro delle sue Commissioni, operare affinché si proceda con forza alla realizzazione della nuova biblioteca comunale che riteniamo essenziale allo sviluppo della città e del suo centro storico. Tenteremo inoltre, con l’aiuto dei gruppi politici che lo riterranno, di coinvolgere i cittadini, le associazioni, la scuola nella progettazione dei servizi e della struttura della nuova biblioteca. Ritengo sia necessario coinvolgere la comunità, l’aiuto dato dalla partecipazione potrebbe essere decisivo.

Commenti