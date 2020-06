Nuova “App” per Ivrea Parcheggi

Da lunedì 22 giugno è attiva la nuova App della Ivrea Parcheggi s.r.l. che si aggiunge alle App già attive. Con l’App “Ivrea Parcheggi” si potrà pagare la singola sosta su tutte le aree blu della Città di Ivrea. L’App “Ivrea Parcheggi”, sarà anche l’unico metodo per sottoscrivere e rinnovare gli abbonamenti, sia per i residenti che per i non residenti.

Ogni utente potrà gestire in piena autonomia il proprio abbonamento, non sarà più necessario recarsi presso lo sportello dell’Automobile Club Ivrea.

Utilizzando l’App non si dovrà esporre alcun tagliando sul cruscotto, in quanto il controllo della validità sarà effettuato sulla targa.

L’APP, denominata “IVREA PARCHEGGI “ è scaricabile dal Play Store e dall’ App Store e quindi utilizzabile da tutti gli smartphone Android ed IOS.

Il servizio è disponibile anche tramite web dal seguente link: https://ivreaparcheggi.brav.it. Questa nuova APP si aggiunge a tutte le altre App di pagamento già attive: Telepass Pay e EasyPark

