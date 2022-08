Simone Spediacci brilla ai Campionati Italiani di categoria Juniores e Cadetti, in programma al Centro Federale Unipol Blustadium di Pietralata. Nella prima giornata di gare, l’eporediese sale sul gradino più alto del podio tricolore con la 4×100 stile libero juniores maschile dell’In Sport Rane Rosse insieme ai compagni di squadra Simone Locchi, Ilian Benincà e Stefano Linty, primi classificati in 3’25”97. Il giorno successivo, arriva il primo acuto individuale nei 200 stile libero juniores, con Spediacci che si impone con il riscontro cronometrico di 1’50’’17, precedendo Francesco Lazzari (Sport Club) in 1’50’’33 [...]





