Un nuovo staff tecnico, il rinnovo dell’accordo sportivo (quadriennale) tra In Sport Rane Rosse e Dynamic Sport e il consueto entusiasmo, con la voglia di riscattare un’annata vissuta a metà per l’emergenza Covid-19. È iniziata ufficialmente questa settimana la stagione agonistica 2020/2021 per le squadre di nuoto della piscina Rivetti di Biella

Attilio Marchesi, presidente di Dynamic Sport e Gabriele Pivano, responsabile dell’area Piemonte di In Sport, hanno presentato alle famiglie i tecnici che seguiranno gli atleti.

La novità riguarda il cambio alla guida della prima squadra: dopo due stagioni positive infatti Stefano Megetto non sarà più l’allenatore del gruppo Assoluti. Al suo posto il candelese Riccardo Mosca, 37enne che dopo 15 anni di attività agonistica da atleta a Biella, dal 2005 lavorava nella piscina di Crescentino. Un’esperienza preziosa, specie nelle ultime stagioni vissute al fianco di Donato Nizzia, esperto allenatore torinese di caratura nazionale e attuale allenatore di Helèna Biasibetti, nazionale giovanile azzurra.

Con Mosca, faranno parte dello staff tecnico Maurizio Barsotti (allenatore Esordienti A), Elisa Crestale (Esordienti C e B), Loris Zapparoli e Sebastiano Denni, aiuto allenatori sia con la prima squadra che con gli Esordienti A.

Sono una ventina gli atleti che faranno parte del team assoluti. In virtù dell’accordo tra In Sport e Dynamic Sport, gareggeranno con la casacca di In Sport Rane Rosse, realtà che può vantare la presenza in serie A sia della squadra di nuoto maschile sia della femminile ed è campione d’Italia in carica con il team di salvamento. Un progetto forte di atleti del calibro di Gabriele Detti, più volte sul podio tra Olimpiadi, mondiali e campionati europei.

Se la prima squadra sarà “griffata” In Sport Rane Rosse, così come il gruppo Esordienti C (annate 2012/2013/2014) e la scuola pallanuoto, Esordienti B, A e team di pallanuoto resteranno Dynamic Sport.

Fanno parte dell’accordo sportivo anche gli atleti della piscina di Crescentino, che ha ripreso nei giorni scorsi l’attivit.à

