NUOTO PER SALVAMENTO. Valentina Pasquino protagonista nei Regionali di Torino

La stagione agonistica del nuoto di Piemonte e Valle d’Aosta continua e dopo il nuoto è toccato al

salvamento scendere in acqua nelle corsie del Palazzo del Nuoto per il Campionato Italiano Assoluto

Invernale Lifesaving su base regionale: 180 nuotatori in rappresentanza di 10 associazioni [...]





