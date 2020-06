In concomitanza con la riapertura del Palazzo del Nuoto di Torino, avvenuta giovedì 11 giugno, per sottolineare il momento di ripresa delle attività il Comitato Regionale Piemonte e Valle d’Aosta della Federazione Italiana Nuoto ha indetto il collegiale Team Piemonte, dedicato agli atleti agonisti di nuoto di alto livello. Il collegiale si è aperto giovedì 11 e si concluderà venerdì 26 giugno. Gli allenamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 15 alle 17. Sono stati convocati 56 atleti, selezionati in base ai seguenti criteri: Fabiana Barcia, Andrea Bergoglio, Alessandro Bori, Giulia Borra, Roberta Calò, Santiago Fernandez De Losada, Nicola Gasparotto, Davide Gorgerino, Gabriele Mancini, Alessandro Miressi, Luca Gabor Orlando, Alessio Oberta Paget, Matteo Piscitelli, Iris Pontarollo, Simone Ponzio, Carola Valle, Sofia Vercellotti, Ludovico Viberti, Fabio Galletti, Martina Biasioli, Francesca Pasquino, Helena Biasibetti, Camilla Giacomini, Caterina Momi, Ilaria Moro, Gabriele Giovanni Rizzo, Francesca Fresia, Erica Musso, Aurora Petronio, Sara Pusceddu, Giorgia Romei, Luca Bruno, Ludovica Pavia, Greta Bonada, Cristina Caruso, Anna Chierici, Simone Dutto, Tommaso Gallesio, Anita Gastaldi, Simona Paula Paul, Fabio Fasolo, Emma Virginia Menicucci, Nicolò. Tosetto, Giulia Vetrano, Giulia Carofalo, Francesca Cristetti, Beatrice Demasi, Angelica Ferrara, Carlotta Gilli, Giada Gorlier, Paola Lanzilotti, Giulia Teresa Lasorsa, Ginevra Molino, Giulia Quarà, Emiliano Tomasi e Aurora Venturi.

L’iniziativa è stata bissata anche per le squadre piemontesi di serie A e B maschile e femminile di pallanuoto e si concluderà venerdì 26 giugno, con allenamenti che si svolgeranno dal lunedì al venerdì nella fascia oraria dalle 20 alle 22. Sono state convocate le prime squadre di Reale Mutua Torino 81 Iren (A2 maschile), Aquatica Torino (A2 femminile), Dinamica (B maschile) e Polisportiva UISP River Borgaro (B femminile).

Infine, Team Piemonte anche per gli atleti agonisti di nuoto per salvamento di alto livello, con il collegiale che si è aperto lunedì 15 giugno e si concluderà venerdì 26 giugno. In questo caso gli allenamenti si svolgeranno dal lunedì al venerdì, nella fascia oraria dalle ore 15 alle 17. Sono stati convocati 31 atleti, che si sono classificati nei primi 16 posti delle rispettive specialità agli ultimi Campionati Italiani Assoluti, disputati a Milano il 7 e 8 dicembre 2019. Di seguito l’elenco degli atleti convocati: Cristina Leanza, Rossella Fimiani, Elisa Dibellonia, Sophie Frati, Francesca Pasquino, Valentina Pasquino, Francesca Cristetti, Paola Lanzilotti, Greta Pezziardi, Beatrice Giorgis, Maddalena Daraio, Elena Tetta, Nadia Iacobellis, Fiorenza Mioli, Agnese De Pasquale, Elisa Rinaldi, Simone Re, Guglielmo Sciarrone, Andrea Cibrario, Federico Gilardi, Diego Giuglar, Cristian Barbati, Jacopo Musso, Davide Petruzzi, Mattia Faccinti, Andrea Vivalda, Gabriele Giaconia, Enrico Mancardo, Davide Vivalda, Lorenzo Frullini e Luca Serano.

