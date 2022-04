Grande weekend di gare per la Nuotatori Canavesani che è stata impegnata su più fronti in giro per la penisola italiana. La competizione più importante si è svolta a Riccione, teatro dei Campionati Italiani di categoria, che ha visto protagonista Valentina Pasquino nelle gare dei 50 metri stile libero e 50 metri farfalla. La portacolori canavesana ha migliorato i suo personali in entrambe le prove, posizionandosi diciottesima nei 50 stile libero con il tempo di 26”2 e quindicesima nei 50 farfalla dopo aver fermato il cronometro in 28”1.



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login (cliccando qui), altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.