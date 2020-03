La Libertas Nuoto Chivasso non ha tradito le attese, conquistando un piazzamento di spicco nel Campionato Regionale Invernale Master, andato in scena al Palazzo del Nuoto di Torino. Più di 600 gli atleti di ogni età scesi in vasca, in rappresentanza di quasi 50 società, in arrivo da Veneto, Toscana, Sicilia, Emilia Romagna, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche e naturalmente da Piemonte e Valle d’Aosta. I 30 sodalizi appartenenti al Comitato Regionale Piemonte hanno composto la classifica per società del Campionato Regionale, vinta dall’Aquatica Torino, squadra campione d’Italia delle ultime sette stagioni, davanti a Libertas Nuoto Chivasso e Derthona Nuoto. Hanno completato la top 10 L’Acqua di Pianeta Sport, Natatio Master Team, Sa-Fa 2000 Torino, Nuotatori Canavesani, Sisport Spa, CN Sebastopoli e Torino Nuoto. Tantissime le medaglie assegnate tra le varie categorie, in tutte le specialità individuali del nuoto in vasca e nelle staffette 4×50 stile libero e 4×50 mista (maschili, femminil e mixed).

Oltre ad assegnare i titoli regionali, il Campionato ha assegnato punti validi per il Circuito Supermaster e per le classifiche nazionali. Al Palazzo del Nuoto i nuotatori Master torneranno per la Manifestazione Regionale Estiva in vasca lunga in calendario il 23 e 24 maggio, trampolino di lancio verso i Campionati Italiani Master di nuoto, dal 23 al 28 giugno a Riccione.

