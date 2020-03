L’attività agonistica federale del nuoto piemontese riparte con il Campionato Regionale di Categoria in vasca corta, confermato in accordo con quanto disposto da Governo e organi centrali della FIN nell’ambito dell’emergenza coronavirus. La manifestazione si svolgerà nei due week end 7-8 marzo e 14-15 marzo; nella sua organizzazione, il Settore Nuoto del Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta ha adottato particolari provvedimenti, con la volontà di assicurare tutte le precauzioni possibili verso tutti i partecipanti all’evento

Archiviate le quattro tappe di Coppa Tokyo Winter Edition e la fase regionale della Coppa Brema, il calendario del nuoto in vasca da 25 metri è giunto al Campionato Regionale di Categoria, che assegnerà naturalmente titoli e medaglie e che per tanti atleti del nostro territorio rappresenterà l’ultima verifica in vista delle prossime gare nazionali in programma a Riccione: il Campionato Italiano Assoluto (17-21 marzo), la finale del Campionato Nazionale a Squadre – Coppa Brema (22 marzo) e i Criteria Nazionali Giovanili (3-8 aprile).

Ai blocchi di partenza sono attesi più di 650 atleti delle categorie Ragazzi, Junior, Cadetti e Senior, in rappresentanza di 34 società e per un totale di oltre 2300 presenze gara individuali, cui si sommano 200 staffette. Il programma del primo week end è diviso su quattro turni e due sedi di gara:

Sabato 7 marzo al Palazzo del Nuoto

– sabato mattina dalle 9,30 (settore maschile, riscaldamento 8.30): 50 dorso, 100 rana, 50 stile libero, 4×200 stile libero

– sabato pomeriggio dalle 15.30 (settore femminile, riscaldamento 14.30): 50 dorso, 100 rana, 50 stile libero, 4×200 stile libero

Domenica 8 marzo al Palazzo del Nuoto – settore maschile

– domenica mattina dalle 9.30 (riscaldamento 8.30): 200 farfalla, 200 misti, 400 stile libero

– domenica pomeriggio dalle 15.30 (riscaldamento 14.30): 200 dorso, 50 rana, 100 stile libero, 4×100 misti

Domenica 8 marzo alla piscina Usmiani – settore femminile

– domenica mattina dalle 9.30 (riscaldamento 8.30): 200 farfalla, 200 misti, 400 stile libero

– domenica pomeriggio dalle 15.30 (riscaldamento 14.30): 200 dorso, 50 rana, 100 stile libero, 4×100 misti

Prossimo week end

– sabato pomeriggio: 100 farfalla, 400 misti, 200 stile libero

– domenica mattina: 100 dorso, 50 farfalla, 200 rana, 4×100 stile libero

– domenica pomeriggio: 800 stile libero F, 1500 stile libero M, 100 misti Junior/Cadetti/Senior

Secondo regolamento, gli atleti delle categorie Ragazzi e Junior gareggiano per anno di nascita nelle distanze dei 50, 100 e 200 metri e per categoria nelle gare dei 400, 800 e 1500 metri; le premiazioni sono per anno di nascita. Gli atleti delle categorie Cadetti e Senior, invece, gareggiano e sono premiati per categoria.

Di seguito l’elenco delle società partecipanti: Aosta Nuoto, Aquarium Novi Ligure, Aquatica Torino, Arona Active, Asti Nuoto, Blu Sport Orbassano, CS Collegio San Giuseppe, Centro Nuoto Nichelino, Centro Nuoto Torino, CSR Granda, Dinamica Sport, Dinamica, Dynamic Sport, ESL Nuoto Torino, GS Vigili del Fuoco Salza, Junior Pentathlon Asti, Libertas Nuoto Chivasso, Libertas Nuoto Novara, NC Montecarlo Casale Monferrato, Nuotatori Canavesani, Nuoto Club Alessandria, Oasi Laura Vicuna Rivalta, Piscina Dugongo, Polisportiva Ovest Ticino, Polisportiva UISP River Borgaro, Rari Nantes Torino, Sa-Fa 2000 Torino, Sisport Spa, Swimming Club Alessandria, UISP Pinerolo Nuoto, VO2 Nuoto Torino, Vivisport UISP Fossano, Wild Sport.

