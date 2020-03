Domenica 24 febbraio la Nuotatori Canavesani ha risposto presente alla manifestazione SWIM-TO – Trofeo “Città di Torino”, che al termine della sessione mattutina è stata sospesa (come altre manifestazioni sportive) secondo disposizioni di Federazione Italiana Nuoto e Città di Torino – su indicazioni di Governo e CONI – come misura preventiva di contenimento e gestione dell’emergenza coronavirus. Dopo quattro turni di gara non si sono quindi potute disputate le finali di domenica pomeriggio. Alla manifestazione torinese, condizionata dal Covid-19, Noemi Frezzato, Sofia Giulia Casanova, Valentina Borca, Valentina Pasquino, Francesca Pasquino e Alessandro Buzovoi.

Proprio la stella del nuoto eporediese Francesca Pasquino ha vinto i 50 metri dorso con il tempo di 27.87, stabilendo il nuovo record della manifestazione. Rimane l’amaro in bocca per la sospensione della manifestazione, che ha tolto un’altra vittoria sicura nei 100 metri dorso a Francesca, che avrebbe così realizzato un’importante doppietta.

Soddisfatto Giovanni Anselmetti, allenatore della Nuotatori Canavesani:”Sono contento dei risultati dei mie atleti, non è stato un periodo facile per loro visti i carichi di lavoro che stanno sostenendo. Oltre a Francesca, sono soddisfatto anche delle prestazione degli altri atleti che hanno migliorato le loro prestazioni nonostante non abbiano effettuato una preparazione mirata per questa manifestazione”.

