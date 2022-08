Fantastica medaglia per Francesca Pasquino ai Campionati Italiani Assoluti Herbalife 2022. A sorpresa, la portacolori dell’In Sport Rane Rosse è d’argento nei 100 dorso con il riscontro cronometrico di 1’01”59. Assente la reginetta e primatista italiana Margherita Panziera, si conferma sul tetto d’Italia dopo i 50 metri Federica Toma, che fa il vuoto e si impone nei 100 dorso in 1’00”10. Un altro piccolo capolavoro per la ventenne pugliese di Centro Sportivo Carabinieri e In Sport Rane Rosse, che si regala ancora il personale abbassato di 59 centesimi di secondo. Terza Silvia [...]





