NUOTO. Dynamic Sport tra le migliori alla Coppa Caduti di Brema

Quarto posto con la squadra maschile e sesto con quella femminile per la Dynamic Sport – In Sport nella fase regionale della “Coppa Caduti di Brema”. Al PalaNuoto di Torino gli atleti di Rivarolo Canavese, Crescentino, Biella e Pralino Sandigliano si sono ben difesi contro le migliori compagini di Piemonte e Valle D’Aosta. Nella squadra di Coppa Brema in vasca Ilaria Moro, Caterina Momi, Rachele Mattiel, Camilla Giacomini, Lucrezia Manganiello, Marta Stroppiana, Luca Panizza, Giuliano Ravedoni, Gabriele Rizzo, Juri Vento, Federico Spediacci, Riccardo Ongaro, Enrico Oggeri e Luca Caramellino.

Nella pausa natalizia, infine, sono proseguiti gli allenamenti, con sedute anche doppie guidate dai tecnici Donato Nizzia, Riccardo Mosca, Stefano Megetto e Luca Andreo.

