In questo lungo periodo di emergenza Covid-19, il responsabile delle squadre nazionali italiane giovanili Walter Bolognani ha tenuto contatti periodici con gli azzurrini e nei giorni scorsi ha svolto una serie di collegiali tramite la piattaforma Zoom. Tra i convocati c’era anche la giovane sanmaurese Carola Valle del Centro Nuoto Torino.

“Ho coinvolto una serie di atleti che già avevo visto a settembre a Livigno durante la preparazione in altura, a gennaio al Centro Federale di Ostia e al meeting di Torino a febbraio: sostanzialmente l’ossatura della squadra della stagione 2020 e per gli Europei di Aberdeen, poi annullati. Organizzo questi collegiali virtuali periodici per guardare i ragazzi, per sollecitarli a continuare l’attività a secco, concordata con i rispettivi allenatori, e quindi mantenere una giornata che abbia schemi; è importante che scaccino la noia totale e i cattivi pensieri. Devono anche mantenere un’alimentazione sana perché si potrebbe ripartire da un momento all’altro. Spiego anche loro che la Federazione italiana Nuoto sta facendo di tutto per consentire

una ripresa dell’attività regolare e quindi il ritorno in piscina. Le motivazioni non mancano ai ragazzi che mi auguro di poter riabbracciare, non più virtualmente ma realmente, quanto prima” le parole di Bolognani.

Una bella soddisfazione per Carola Valle e per tutto il Centro Nuoto Torino.

Commenti