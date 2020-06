In seguito alle disposizioni del Governo e della Regione Piemonte, in merito all’emergenza Covid-19, il Comitato Regionale FIN Piemonte e Valle d’Aosta comunica l’annullamento delle manifestazioni di tutti i settori agonistici previste per il mese di giugno 2020. Di seguito l’elenco delle manifestazioni originariamente in calendario:

Nuoto

– 6-7 giugno: Campionati Regionali Esordienti B – Palazzo del Nuoto (vasca 25 metri)

– 12 (pomeriggio)-13-14 : Coppa Tokyo – Palazzo del Nuoto (vasca 50 metri)

– 26 (pomeriggio)-27-28 : Campionati Regionali Esordienti A – Palazzo del Nuoto (vasca 50 metri)

– Campionato a Squadre Ragazzi – organizzazione a cura del Comitato Lombardo (data e luogo da definire)

Nuoto per salvamento

– 20 (pomeriggio)-21: Campionati Regionali di Categoria – Palazzo del Nuoto (vasca 50 metri)

Nuoto sincronizzato

– 21 giugno: Manifestazione (sede da definire).

Commenti