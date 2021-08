Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NUCLEARE. L’iter per l’individuazione del sito in cui costruire il Deposito nazionale per le scorie radioattive è disciplinato dal Decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010: decreto che molti sindaci, consiglieri regionali e provinciali, parlamentari ecc. fino al gennaio scorso non conoscevano.