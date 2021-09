Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NUCLEARE. Secondo il Comune di Caluso “Le caratteristiche nell’area potenziale To-10 per la realizzazione del deposito unico nazionale dei rifiuti radioattivi a bassa e media attività, unitamente alle strutture per il condizionamento dei rifiuti. Ad una prima analisi non sembrano garantire il confinamento e l’isolamento dei radionuclidi dalla biosfera, né assicurare nel tempo la protezione della popolazione, dell’ambiente e dei beni.