NUCLEARE. In vista dell’apertura del Seminario nazionale, la Città Metropolitana intende ulteriormente sollecitare a Sogin una risposta alle osservazioni inviate in merito alla proposta della “Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee” (Cnapi) e al progetto preliminare per la collocazione del Deposito unico nazionale delle scorie nucleari.