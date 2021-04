NUCLEARE. la Camera ha chiesto di rivedere i criteri per l’individuazione del sito per il deposito nazionale

La Camera dei deputati ha approvato a larga maggioranza oggi, martedì 13 aprile, un documento unitario per rivedere i criteri di assegnazione del deposito nazionale di rifiuti nucleari. In particolare il documento approvato esclude dalla Carta delle aree potenzialmente idonee le zone Unesco e quelle con aree agricole di qualità. Inoltre si chiede di inserire tra i criteri “l’indice di pressione ambientale nel raggio di 20 km dal sito”.

«Dovranno essere escluse – ha commentato il capogruppo della Lega, Riccardo Molinari – le aree nei siti definiti dall’Unesco «Patrimonio dell’umanità», ma anche le aree agricole di pregio e quelle su cui già grava una notevole pressione sul fronte dell’inquinamento ambientale. Rispetto alle 67 aree indicate nella Carta nazionale delle aree potenzialmente idonee (Cnapi), che ben 8 siano in Piemonte, e addirittura 6 in provincia di Alessandria, è un elemento assolutamente anomalo, che rende necessario un approfondito percorso di analisi, per valutare l’impatto sul territorio in termini di salute e sicurezza, ma anche rispetto alle attività economiche esistenti. Complessivamente, ritengo che le aree alessandrine e piemontesi individuate siano assolutamente inidonee, e auspichiamo una riflessione pubblica e trasparente, con ampio coinvolgimento delle comunità locali».

Federico Fornaro, capogruppo di Leu, ha dichiarato: «L’individuazione di un unico sito per lo stoccaggio dei rifiuti nucleare crea allarme ed è stato quindi corretto ampliare i tempi per le osservazioni dei comuni e delle associazioni. Ed è giusto aprire un ampio confronto chiaro e trasparente nella seconda fase del seminario con gli enti locali e con i cittadini per l’individuazione del sito. Alla fine del procedimento attivato arrivare a definire un unico deposito nazionale dei rifiuti nucleare non sarà un compito semplice. Avere un unico luogo dove stoccare i rifiuti nucleari è però giusto non soltanto dal punto di vista economico ma da quello della sicurezza. L’individuazione di questo sito deve essere fatto con trasparenza, chiarezza e partecipazione. Fondamentale sarà poi la fase di approfondimento che vedrà protagoniste le comunità, il territorio, le associazioni. Abbiamo proposto che tra i criteri per l’individuazione definitiva sia inserito un dato oggettivo: l’indice di pressione ambientale nel raggio di 20 km dal sito. Così come è giusto escludere dai siti idonei quelli con aree agricole di qualità, le aree Unesco con le relative buffer zone».

