NUCLEARE. Il “No” di frazione Mandria, un gioiello di arte e storia a meno di un chilometro dal sito

Mentre le istituzioni, ottenuta la proroga per presentare le osservazioni, continuano a lavorare senza sosta, le associazioni del territorio si mobilitano per dire “No” al deposito nazionale delle scorie nucleari in Canavese e per sensibilizzare l’opinione pubblica.

La chiamata a raccolta è per domenica 21 [...]



Se vuoi continuare a leggere questo contenuto devi essere abbonato all'edizione digitale. Se hai già un abbonamento effettua il login, altrimenti vai sul nostro STORE (cliccando qui) e acquistane uno.



Inserisci la tua email Password Ricordami Commenti