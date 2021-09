Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NUCLEARE. La Città Metropolitana di Torino, la Provincia di Alessandria, molti parlamentari locali e i Comuni piemontesi nei quali sono state individuate aree “potenzialmente idonee” alla realizzazione del Deposito nazionale per il materiale radioattivo si sono accorti con un decennio di ritardo che in Italia esiste una norma – il decreto legislativo n. 31 del 15 febbraio 2010 – che definisce con precisione (l’art. 27 è composto da una ventina di commi) la [...]



