NUCLEARE. Gli ambientalisti: “Ora basta: Trino non è un sito idoneo!”

Dopo le dichiarazioni del sindaco di Trino, Daniele Pane, che si era detto disponibile a «sedersi al tavolo» per l’individuazione del sito in cui realizzare il Deposito Nazionale del materiale radioattivo, nelle ultime ore fioccano le sollecitazioni a prendere in considerazione anche Trino, territorio escluso dalla Cnapi. Le [...]





Abbiamo deciso di rendere gratuiti alcuni contenuti di questo sito e questo articolo è in questo elenco. Se vuoi leggerlo devi però essere registrato. Se sei già registrato effettua il login nel form sottostante, altrimenti registrati (cliccando qui)

Inserisci la tua email Password Ricordami

Commenti