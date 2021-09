Ascolta l'Audio Dell'Articolo

NUCLEARE. è iniziato il 7 settembre con la seduta plenaria di apertura, e proseguito il 14 con la sessione nazionale, il Seminario nazionale organizzato da Sogin per l’approfondimento degli aspetti tecnici, ambientali e sociali in vista dell’individuazione del sito in cui costruire il Deposito nazionale per il materiale radioattivo con annesso Parco tecnologico.